Матч завершен
Осиек
Осиек
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
3 авг. 2017, 21:45 МСК
3.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Осиек
мин
11
Грезда
Эрос Грезда
90
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
90
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
3
Люккассен
Деррик Люккассен
90
10
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
90
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
19
Локадия
Юрген Локадия
90
17
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
Запасные
5
Швааб
Даниэль Швааб
30
де Вейс
Йорди де Вейс
7
Перейро
Гастон Перейро
23
Рамселар
Барт Рамселар
9
Де Йонг
Люк Де Йонг