Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Чуканов 90
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
12 авг. 2018, 14:00 МСК
12.08.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
0
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
86
Чиркин
Григорий Чиркин
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
23
Бреев
Сергей Бреев
79
77
Маляров
Никита Маляров
59
9
Козлов
Андрей Козлов
88
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
31
Шахов
Виталий Шахов
12
Малых
Андрей Малых
32
Кулишев
Артем Кулишев
10
Попович
Денис Попович
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
11
Чуканов
Андреа Чуканов
90'
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
46
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
73
27
Денисов
Игорь Денисов
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
9
Смолов
Федор Смолов
76
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
36
Баринов
Дмитрий Баринов
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
24
Эдер
Эдер
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов