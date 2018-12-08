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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Фарфан 76
Фарфан 81
2:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Деспотович 8
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
8 дек. 2018, 17:30 МСК
8.12.2018, 17:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
76'
81'
76', 81'
90
27
Денисов
Игорь Денисов
75
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
46
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
24
Эдер
Эдер
46
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
36
Баринов
Дмитрий Баринов
9
Смолов
Федор Смолов
3
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
67
Тугарев
Роман Тугарев
Оренбург
мин
56
Довбня
Александр Довбня
90
13
Терехов
Сергей Терехов
86
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
77
Маляров
Никита Маляров
79
29
Афонин
Вадим Афонин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
87
7
Деспотович
Джордже Деспотович
8'
8'
90
Запасные
91
Фролов
Евгений Фролов
1
Руденко
Александр Руденко
15
Андреев
Дмитрий Андреев
13
Шахов
Виталий Шахов
32
Кулишев
Артем Кулишев
10
Попович
Денис Попович
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
23
Бреев
Сергей Бреев
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов