Матч завершен
Локомотив
Москва
Ари 37
Ари 50
Михалик 72
Фернандеш 85
4:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
13 мая 2017, 19:30 МСК
13.05.2017, 19:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
17
Михалик
Тарас Михалик
72'
72'
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
81
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
85'
85'
90
90
Ари
Ари
37'
50'
37', 50'
73
7
Майкон
Майкон
90
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
55
Янбаев
Ренат Янбаев
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
11
Касаев
Алан Касаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
60
Миранчук
Алексей Миранчук
57
Галаджан
Артем Галаджан
Оренбург
мин
1
Руденко
Александр Руденко
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
32
Сиваков
Михаил Сиваков
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
9
Парняков
Владимир Парняков
78
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
58
40
Благо
Благо
90
50
Драгун
Станислав Драгун
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
90
45
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
90
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
4
Жунич
Ивица Жунич
5
Воробьев
Роман Воробьев
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
24
Коронов
Игорь Коронов
23
Бреев
Сергей Бреев