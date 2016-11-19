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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Нехайчик 59
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Касаев 25
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
19 нояб. 2016, 14:30 МСК
19.11.2016, 14:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
59'
59'
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
57
37
Воробьев
Роман Воробьев
89
23
Бреев
Сергей Бреев
90
24
Коронов
Игорь Коронов
78
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
4
Жунич
Ивица Жунич
20
Померко
Алексей Померко
8
Шогенов
Марат Шогенов
88
Батов
Максим Батов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Бамба
Якуба Бамба
10
Саная
Анзор Саная
90
Делькин
Артем Делькин
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
3
Касаев
Алан Касаев
25'
25'
66
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
78
7
Майкон
Майкон
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
29
Денисов
Виталий Денисов
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
19
Самедов
Александр Самедов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
57
Галаджан
Артем Галаджан
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
45
Хенти
Эзекиэль Хенти