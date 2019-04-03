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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Сутормин 8
Бегич 17
Сиваков 54
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Шейдаев 12
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
3 апр. 2019, 17:00 МСК
3.04.2019, 17:00 МСК
среда
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
46
60
Козлов
Савелий Козлов
90
6
Бегич
Силвие Бегич
17'
17'
90
12
Малых
Андрей Малых
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
8'
8'
90
10
Попович
Денис Попович
77
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
23
Бреев
Сергей Бреев
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
85
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
3
Сиваков
Михаил Сиваков
54'
15
Андреев
Дмитрий Андреев
31
Шахов
Виталий Шахов
29
Афонин
Вадим Афонин
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
39
Денисов
Виталий Денисов
90
15
Зотов
Георгий Зотов
66
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
5
Самарджич
Мирал Самарджич
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
12'
12'
82
Запасные
14
Конюхов
Евгений Конюхов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
95
Карпов
Максим Карпов
18
Рохель
Агустин Рохель
31
Ткачук
Денис Ткачук
28
Антон
Пол Антон
78
Киселев
Геннадий Киселев
91
Яковлев
Павел Яковлев
22
Вучичевич
Ваня Вучичевич