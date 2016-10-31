Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Делькин 62
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
31 окт. 2016, 17:00 МСК
31.10.2016, 17:00 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
89
12
Малых
Андрей Малых
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
71
29
Афонин
Вадим Афонин
90
20
Померко
Алексей Померко
58
40
Благо
Благо
90
24
Коронов
Игорь Коронов
90
90
Делькин
Артем Делькин
62'
62'
90
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
4
Жунич
Ивица Жунич
8
Шогенов
Марат Шогенов
88
Батов
Максим Батов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Бамба
Якуба Бамба
23
Бреев
Сергей Бреев
10
Саная
Анзор Саная
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
6
Надсон
Надсон
90
40
Божин
Сергей Божин
84
19
Бато
Шелдон Бато
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
14
Молло
Йоан Молло
90
7
Чочиев
Алан Чочиев
90
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
71
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
45
Концедалов
Алексей Концедалов
21
Зинков
Вячеслав Зинков
69
Голенков
Егор Голенков
23
Мбакогу
Джерри Мбакогу