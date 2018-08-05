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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:3
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Козлов 26
Бреев 38
Козлов 45
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
5 авг. 2018, 16:30 МСК
5.08.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
14
Конюхов
Евгений Конюхов
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
66
15
Зотов
Георгий Зотов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
60
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
6
Надсон
Надсон
90
44
Чичерин
Никита Чичерин
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
64
Ланин
Олег Ланин
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
46
Запасные
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
25
Опарин
Михаил Опарин
17
Тихонов
Михаил Тихонов
4
Башкиров
Евгений Башкиров
27
Кленкин
Данил Кленкин
10
Алиев
Азер Алиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
7
Соболев
Александр Соболев
Оренбург
мин
6
Бегич
Силвие Бегич
90
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
20
29
Афонин
Вадим Афонин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
53
86
Чиркин
Григорий Чиркин
90
23
Бреев
Сергей Бреев
38'
38'
63
9
Козлов
Андрей Козлов
26'
45'
26', 45'
90
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
3
Сиваков
Михаил Сиваков
31
Шахов
Виталий Шахов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
11
Чуканов
Андреа Чуканов