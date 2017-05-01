Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Ятченко 85
1:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Благо 68
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
1 мая 2017, 15:30 МСК
1.05.2017, 15:30 МСК
понедельник
Составы
Крылья Советов
мин
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
85'
85'
90
Оренбург
мин
-
Благо
Благо
68'
68'
90
-
Малых
Андрей Малых
90