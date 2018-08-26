Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Козлов 22
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 88
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
26 авг. 2018, 14:00 МСК
26.08.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
83
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
23
Бреев
Сергей Бреев
86
9
Козлов
Андрей Козлов
22'
22'
67
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
15
Андреев
Дмитрий Андреев
31
Шахов
Виталий Шахов
12
Малых
Андрей Малых
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
86
Чиркин
Григорий Чиркин
11
Чуканов
Андреа Чуканов
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
26
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
90
11
Жигулев
Илья Жигулев
66
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
90
7
Вандерсон
Вандерсон
63
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
49
Шишкин
Роман Шишкин
15
Марков
Николай Марков
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
8
Газинский
Юрий Газинский
33
Перейра
Маурисио Перейра
20
Куэва
Кристиан Куэва
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
88'