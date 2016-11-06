Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Перейра 9
Ари 11
Мартынович 75
3:3
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Бреев 16
Полуяхтов 22
Полуяхтов 32
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
6 нояб. 2016, 19:30 МСК
6.11.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
34
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
75'
75'
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
9'
9'
46
38
Куасси
Эбуэ Куасси
90
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
65
9
Ари
Ари
11'
11'
90
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
88
Синицын
Андрей Синицын
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
18
Быстров
Владимир Быстров
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
79
Моргунов
Александр Моргунов
14
Вандерсон
Вандерсон
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
22'
32'
22', 32'
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
56
37
Воробьев
Роман Воробьев
90
23
Бреев
Сергей Бреев
16'
16'
90
24
Коронов
Игорь Коронов
46
90
Делькин
Артем Делькин
76
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
4
Жунич
Ивица Жунич
20
Померко
Алексей Померко
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
8
Шогенов
Марат Шогенов
88
Батов
Максим Батов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Бамба
Якуба Бамба
10
Саная
Анзор Саная