Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Перейра 9
Ари 11
Мартынович 75
3:3
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Бреев 16
Полуяхтов 22
Полуяхтов 32
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
6 нояб. 2016, 19:30 МСК
6.11.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
34
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
75'
75'
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
9'
9'
46
38
Куасси
Эбуэ Куасси
90
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
65
9
Ари
Ари
11'
11'
90
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
88
Синицын
Андрей Синицын
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
18
Быстров
Владимир Быстров
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
79
Моргунов
Александр Моргунов
14
Вандерсон
Вандерсон
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
22'
32'
22', 32'
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
56
37
Воробьев
Роман Воробьев
90
23
Бреев
Сергей Бреев
16'
16'
90
24
Коронов
Игорь Коронов
46
90
Делькин
Артем Делькин
76
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
4
Жунич
Ивица Жунич
20
Померко
Алексей Померко
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
8
Шогенов
Марат Шогенов
88
Батов
Максим Батов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Бамба
Якуба Бамба
10
Саная
Анзор Саная