Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Лобжанидзе 49
1:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
7 мая 2017, 14:00 МСК
7.05.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Оренбург
мин
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Руденко
Александр Руденко
90
-
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
49'
49'
90
Краснодар
мин
-
Смолов
Федор Смолов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Вандерсон
Вандерсон
55