Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ари 63
Скопинцев 73
2:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Сутормин 41
Ойеволе 89
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
11 марта 2019, 19:30 МСК
11.03.2019, 19:30 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
65
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
48
9
Ари
Ари
63'
63'
90
7
Вандерсон
Вандерсон
80
Запасные
52
Латышонок
Евгений Латышонок
39
Сафонов
Матвей Сафонов
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
11
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
73'
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
50
Голубев
Артем Голубев
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
89'
89'
90
60
Козлов
Савелий Козлов
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
77
Маляров
Никита Маляров
46
19
Сутормин
Алексей Сутормин
41'
41'
83
10
Попович
Денис Попович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
15
Андреев
Дмитрий Андреев
29
Афонин
Вадим Афонин
32
Кулишев
Артем Кулишев
76
Бидловский
Давид Бидловский
86
Чиркин
Григорий Чиркин
23
Бреев
Сергей Бреев
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан