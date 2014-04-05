Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Аранго 17
Крузе 79
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
5 апр. 2014, 16:30 МСК
5.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Анга
Мартин Анга
60
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Дабанли
Беркай Дабанли
74
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
80
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Мак
Роберт Мак
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Гертнер
Себастьян Гертнер
38
Бир
Мануэль Бир
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
17'
17'
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
68
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
77
0
Крузе
Макс Крузе
79'
79'
89
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота