Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Буньяку 86
1:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
4 марта 2012, 17:30 МСК
4.03.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
69
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
79
0
Хегелер
Йенс Хегелер
84
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Айглер
Кристиан Айглер
0
Буньяку
Альберт Буньяку
86'
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
81
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Оцу
Юки Оцу