Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Симонс 4
Пекхарт 30
2:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Херрманн 58
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
3 февр. 2013, 17:30 МСК
3.02.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
4'
4'
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Франтц
Майк Франтц
75
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
30'
30'
67
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Мак
Роберт Мак
0
Мендлер
Маркус Мендлер
0
Канадзаки
Му Канадзаки
0
Полтер
Себастьян Полтер
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
78
0
Херрманн
Патрик Херрманн
58'
58'
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Рупп
Лукас Рупп
60
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Штранцль
Мартин Штранцль
0
Дамс
Филип Дамс
0
Ринг
Александер Ринг
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота