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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Аранго 72
Штарк 75
Херрманн 87
3:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дрмич 21
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
9 нояб. 2013, 20:30 МСК
9.11.2013, 20:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
72'
72'
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
87'
87'
88
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
84
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
62
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
77
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Франтц
Майк Франтц
83
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
21'
21'
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Штарк
Никлас Штарк
75'
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Гинчек
Даниэль Гинчек