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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Шер 56
1:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 13
Калверт-Льюин 64
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2019, 18:00 МСК
28.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
5
Шер
Фабиан Шер
56'
56'
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
17
Крафт
Эмиль Крафт
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
Эвертон
мин
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
5
Кин
Майкл Кин
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
13'
64'
13', 64'
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
27
Кен
Мойзе Кен
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
12
Динь
Люка Динь
13
Мина
Йерри Мина
8
Делф
Фабиан Делф
20
Бернард
Бернард
14
Тосун
Дженк Тосун