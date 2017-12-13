Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Руни 27
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
13 дек. 2017, 22:45 МСК
13.12.2017, 22:45 МСК
среда
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
Запасные
1
Эллиот
Роб Эллиот
2
Кларк
Киран Кларк
14
Хэйден
Айзек Хэйден
16
Ааронс
Роландо Ааронс
21
Хоселу
Хоселу
7
Мерфи
Джош Мерфи
17
Перес
Айосе Перес
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
12
Леннон
Аарон Леннон
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
10
Руни
Уэйн Руни
27'
27'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
4
Кин
Майкл Кин
26
Дэвис
Том Дэвис
27
Влашич
Никола Влашич
19
Ниасс
Умар Ниасс
31
Лукман
Адемола Лукман