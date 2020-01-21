Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кен 30
Калверт-Льюин 54
2:2
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Лежен 90
Лежен 90
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
21 янв. 2020, 22:30 МСК
21.01.2020, 22:30 МСК
вторник
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
12
Динь
Люка Динь
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
13
Мина
Йерри Мина
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
8
Делф
Фабиан Делф
90
20
Бернард
Бернард
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
54'
54'
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
27
Кен
Мойзе Кен
30'
30'
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
5
Кин
Майкл Кин
26
Дэвис
Том Дэвис
29
Ниасс
Умар Ниасс
Ньюкасл Юнайтед
мин
43
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
5
Шер
Фабиан Шер
20
Лежен
Флориан Лежен
90', 90'
17
Крафт
Эмиль Крафт
8
Шелви
Джонджо Шелви