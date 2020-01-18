Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Хэйден 90
1:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
18 янв. 2020, 20:30 МСК
18.01.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
12
17
Крафт
Эмиль Крафт
71
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90'
90'
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
20
Лежен
Флориан Лежен
5
Шер
Фабиан Шер
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
30
Атсу
Кристиан Атсу
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Виллиан
Виллиан
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
75
7
Канте
Н'Голо Канте
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
68
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
80
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
15
Зума
Курт Зума
33
Эмерсон
Эмерсон
11
Педро
Педро
8
Баркли
Росс Баркли
17
Ковачич
Матео Ковачич
23
Батшуайи
Миши Батшуайи