Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Гэйл 23
Перес 59
Перес 64
3:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
13 мая 2018, 17:00 МСК
13.05.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
12
Дубравка
Мартин Дубравка
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
23'
23'
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
17
Перес
Айосе Перес
59'
64'
59', 64'
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Гамес
Хесус Гамес
25
Айдара
Массадио Айдара
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
14
Хэйден
Айзек Хэйден
23
Мерино
Микель Мерино
21
Хоселу
Хоселу
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
10
Азар
Эден Азар
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
18
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Алонсо
Маркос Алонсо
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
9
Мората
Альваро Мората