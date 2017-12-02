Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 21
Мората 33
Азар 74
3:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Гэйл 12
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
2 дек. 2017, 15:30 МСК
2.12.2017, 15:30 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
10
Азар
Эден Азар
21'
74'
21'
74'
90
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
9
Мората
Альваро Мората
33'
33'
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
12'
12'
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
1
Эллиот
Роб Эллиот
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
8
Шелви
Джонджо Шелви
14
Хэйден
Айзек Хэйден
16
Ааронс
Роландо Ааронс
21
Хоселу
Хоселу
45
Митрович
Александар Митрович