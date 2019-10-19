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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Алонсо 73
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
19 окт. 2019, 17:00 МСК
19.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
73'
73'
90
15
Зума
Курт Зума
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
10
Виллиан
Виллиан
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
44
Гехи
Марк Гехи
17
Ковачич
Матео Ковачич
24
Джеймс
Рис Джеймс
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Ньюкасл Юнайтед
мин
43
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
17
Крафт
Эмиль Крафт
3
Дамметт
Пол Дамметт
8
Шелви
Джонджо Шелви
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл