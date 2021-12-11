Норвич Сити - Манчестер Юнайтед: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Норвич Сити
Норвич
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Норвич Сити - Манчестер Юнайтед: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
11 дек. 2021, 18:00 МСК
11.12.2021, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
5
Хэнли
Грант Хэнли
34
Гибсон
Бен Гибсон
2
Ааронс
Макс Ааронс
27
Теттей
Александер Теттей
7
Рупп
Лукас Рупп
25
Эрнандес
Онель Эрнандес
11
Плахета
Пшемыслав Плахета
10
Kieran Dowell
Kieran Dowell
9
Jordan Hugill
Jordan Hugill
19
Jacob Lungi Sorensen
Jacob Lungi Sorensen
Запасные
8
Вранчич
Марио Вранчич
-
20
Скипп
Оливер Скипп
-
24
Мартин
Джош Мартин
-
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
-
50
Daniel Barden
Daniel Barden
-
26
Bali Mumba
Bali Mumba
-
53
Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye
-
44
Andrew Omobamidele
Andrew Omobamidele
-
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер

Прошлые матчи

27.06.2020 27 июня 2020 сб 19:30
Норвич Сити
1 : 2
Манчестер Юнайтед
27.06.2020 27 июня 2020 сб 19:30
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
2
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
Норвич Сити
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
07.05.2016 07 мая 2016 сб 14:45
Норвич Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
07.05.2016 07 мая 2016 сб 14:45
Норвич Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Норвич Сити
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
1
Норвич Сити
2
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
Норвич Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
Норвич Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 20:30
Норвич Сити
1 : 0
Манчестер Юнайтед
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 20:30
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
0
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 16:30
Норвич Сити
1 : 2
Манчестер Юнайтед
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 16:30
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
2
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Норвич Сити
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
2
Норвич Сити
0

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