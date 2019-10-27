Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Эрнандес 88
1:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мактоминей 21
Рэшфорд 30
Марсьяль 73
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
27 окт. 2019, 19:30 МСК
27.10.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
46
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
24
Амаду
Ибраим Амаду
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
46
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
66
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
3
Бирам
Сэм Бирам
19
Трибулл
Том Трибулл
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
88'
20
Дрмич
Йосип Дрмич
32
Србени
Деннис Србени
Манчестер Юнайтед
мин
18
Янг
Эшли Янг
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
73'
73'
75
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
15
Перейра
Андреас Перейра
82
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
30'
30'
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
80
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
21'
21'
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
16
Рохо
Маркос Рохо
53
Уильямс
Брендон Уильямс
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
37
Гарнер
Джеймс Гарнер
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд