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Манчестер Юнайтед VS Норвич Сити
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Манчестер Юнайтед - Норвич Сити: 16 апреля 2022 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити: 16 апреля 2022 смотреть онлайн
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
16 апр. 2022, 17:00 МСК
16.04.2022, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
5
Хэнли
Грант Хэнли
34
Гибсон
Бен Гибсон
2
Ааронс
Макс Ааронс
27
Теттей
Александер Теттей
7
Рупп
Лукас Рупп
25
Эрнандес
Онель Эрнандес
11
Плахета
Пшемыслав Плахета
10
Kieran Dowell
Kieran Dowell
9
Jordan Hugill
Jordan Hugill
19
Jacob Lungi Sorensen
Jacob Lungi Sorensen
Запасные
8
Вранчич
Марио Вранчич
-
20
Скипп
Оливер Скипп
-
24
Мартин
Джош Мартин
-
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
-
50
Daniel Barden
Daniel Barden
-
26
Bali Mumba
Bali Mumba
-
53
Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye
-
44
Andrew Omobamidele
Andrew Omobamidele
-
Главный тренер
Даниэль Фарке
Прошлые матчи
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:30
Норвич Сити
1 : 2
Манчестер Юнайтед
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:30
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
2
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Норвич Сити
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
07.05.2016
07 мая 2016
сб
14:45
Норвич Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
07.05.2016
07 мая 2016
сб
14:45
Норвич Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Норвич Сити
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
1
Норвич Сити
2
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
Норвич Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
Норвич Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:30
Норвич Сити
1 : 0
Манчестер Юнайтед
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:30
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
0
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
16:30
Норвич Сити
1 : 2
Манчестер Юнайтед
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
16:30
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
2
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Норвич Сити
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
2
Норвич Сити
0
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