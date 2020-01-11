Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 27
Рэшфорд 52
Марсьяль 54
Гринвуд 76
4:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
11 янв. 2020, 18:00 МСК
11.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
53
Уильямс
Брендон Уильямс
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
31
Матич
Неманья Матич
90
8
Мата
Хуан Мата
90
17
Фред
Фред
90
15
Перейра
Андреас Перейра
71
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
54'
54'
80
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
27'
52'
27'
52'
59
Запасные
13
Грант
Ли Грант
4
Джонс
Фил Джонс
20
Далот
Диогу Далот
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
28
Гомес
Анхель Гомес
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
76'
44
Чон
Тахит Чон
Норвич Сити
мин
35
Айда
Адам Айда
65
1
Крул
Тим Крул
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
80
3
Бирам
Сэм Бирам
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
8
Вранчич
Марио Вранчич
65
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
12
Льюис
Джамаль Льюис
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
19
Трибулл
Том Трибулл
24
Амаду
Ибраим Амаду
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
11
Эрнандес
Онель Эрнандес