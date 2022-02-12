Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Ахмат
Ювентус
ЦСКА
Барселона
Локомотив
ПСЖ
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Дания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Норвич Сити VS Манчестер Сити
Поделиться:
Норвич Сити - Манчестер Сити: 12 февраля 2022 смотреть онлайн
Норвич Сити
Норвич
-:-
Норвич Сити - Манчестер Сити: 12 февраля 2022 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
12 февр. 2022, 18:00 МСК
12.02.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
5
Хэнли
Грант Хэнли
34
Гибсон
Бен Гибсон
2
Ааронс
Макс Ааронс
27
Теттей
Александер Теттей
7
Рупп
Лукас Рупп
25
Эрнандес
Онель Эрнандес
11
Плахета
Пшемыслав Плахета
10
Kieran Dowell
Kieran Dowell
9
Jordan Hugill
Jordan Hugill
19
Jacob Lungi Sorensen
Jacob Lungi Sorensen
Запасные
8
Вранчич
Марио Вранчич
-
20
Скипп
Оливер Скипп
-
24
Мартин
Джош Мартин
-
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
-
50
Daniel Barden
Daniel Barden
-
26
Bali Mumba
Bali Mumba
-
53
Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye
-
44
Andrew Omobamidele
Andrew Omobamidele
-
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Прошлые матчи
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Норвич Сити
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Манчестер Сити
5
Норвич Сити
0
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Норвич Сити
3 : 2
Манчестер Сити
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Норвич Сити
3
Манчестер Сити
2
12.03.2016
12 марта 2016
сб
15:45
Норвич Сити
0 : 0
Манчестер Сити
12.03.2016
12 марта 2016
сб
15:45
Норвич Сити
0
Манчестер Сити
0
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
18:00
Норвич Сити
0 : 3
Манчестер Сити
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
18:00
Норвич Сити
0
Манчестер Сити
3
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Норвич Сити
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
18:00
Манчестер Сити
2
Норвич Сити
1
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
Норвич Сити
0 : 0
Манчестер Сити
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
Норвич Сити
0
Манчестер Сити
0
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
Манчестер Сити
7 : 0
Норвич Сити
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
Манчестер Сити
7
Норвич Сити
0
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Манчестер Сити
2 : 3
Норвич Сити
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Манчестер Сити
2
Норвич Сити
3
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
Норвич Сити
3 : 4
Манчестер Сити
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
Норвич Сити
3
Манчестер Сити
4
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
14:45
Норвич Сити
1 : 6
Манчестер Сити
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
14:45
Норвич Сити
1
Манчестер Сити
6
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
18:00
Манчестер Сити
5 : 1
Норвич Сити
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
18:00
Манчестер Сити
5
Норвич Сити
1
Новости
Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
#Томас Тухель
30 мая, 01:50
Сколько «Челси» заработал за победу в Лиге чемпионов
#Челси
30 мая, 00:05
Замена Де Брюйне – боль финала Лиги чемпионов. Заплакал на поле и ушел с травмой головы
#Кевин Де Брюйне
30 мая, 00:01
Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил
#Marshmello
29 мая, 22:32
Судья финала Лиги чемпионов удалял Гвардиолу, а потом получал от него: «Ему нравится быть особенным»
#Матеу Лаос
29 мая, 18:17
Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола
#Серхио Агуэро
23 мая, 22:15
#
Новости матча
Диаш из «Ман Сити» – игрок сезона в АПЛ. Клуб купил его прошлым летом
05 июня, 14:11
Гарсия переходит в «Барселону». Отступные в контракте – 400 миллионов евро
01 июня, 10:25
«Барселона» объявила о переходе Серхио Агуэро
31 мая, 17:12
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Гвардиола проиграл «Челси» восемь матчей за карьеру. Больше, чем любому другому клубу
30 мая, 01:20
Канте – лучший игрок финала Лиги чемпионов
30 мая, 01:00