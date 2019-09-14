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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
МакЛин 18
Кантвелл 28
Пукки 50
3:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 45
Родри 88
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
14 сент. 2019, 19:30 МСК
14.09.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
22
Пукки
Теему Пукки
50'
50'
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
83
24
Амаду
Ибраим Амаду
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
18'
18'
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
89
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
28'
28'
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
5
Хэнли
Грант Хэнли
16
Хайзе
Филип Хайзе
20
Дрмич
Йосип Дрмич
32
Србени
Деннис Србени
Манчестер Сити
мин
21
Сильва
Давид Сильва
57
10
Агуэро
Серхио Агуэро
45'
45'
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
57
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
20
Силва
Бернарду Силва
73
31
Эдерсон
Эдерсон
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
16
Родри
Родри
88'
88'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
27
Канселу
Жоау Канселу
25
Фернандиньо
Фернандиньо
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез
9
Жезус
Габриэль Жезус