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Норвич Сити VS Ливерпуль
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Норвич Сити - Ливерпуль: 14 августа 2021 смотреть онлайн
Норвич Сити
Норвич
-:-
Норвич Сити - Ливерпуль: 14 августа 2021 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
14 авг. 2021, 19:30 МСК
14.08.2021, 19:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
5
Хэнли
Грант Хэнли
34
Гибсон
Бен Гибсон
2
Ааронс
Макс Ааронс
27
Теттей
Александер Теттей
7
Рупп
Лукас Рупп
25
Эрнандес
Онель Эрнандес
11
Плахета
Пшемыслав Плахета
10
Kieran Dowell
Kieran Dowell
9
Jordan Hugill
Jordan Hugill
19
Jacob Lungi Sorensen
Jacob Lungi Sorensen
Запасные
8
Вранчич
Марио Вранчич
-
20
Скипп
Оливер Скипп
-
24
Мартин
Джош Мартин
-
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
-
50
Daniel Barden
Daniel Barden
-
26
Bali Mumba
Bali Mumba
-
53
Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye
-
44
Andrew Omobamidele
Andrew Omobamidele
-
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Прошлые матчи
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Норвич Сити
0 : 1
Ливерпуль
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Норвич Сити
0
Ливерпуль
1
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
22:00
Ливерпуль
4 : 1
Норвич Сити
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
22:00
Ливерпуль
4
Норвич Сити
1
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
15:45
Норвич Сити
4 : 5
Ливерпуль
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
15:45
Норвич Сити
4
Ливерпуль
5
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:00
Ливерпуль
1 : 1
Норвич Сити
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:00
Ливерпуль
1
Норвич Сити
1
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
14:00
Норвич Сити
2 : 3
Ливерпуль
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
14:00
Норвич Сити
2
Ливерпуль
3
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
Ливерпуль
5 : 1
Норвич Сити
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
Ливерпуль
5
Норвич Сити
1
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Ливерпуль
5 : 0
Норвич Сити
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Ливерпуль
5
Норвич Сити
0
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
Норвич Сити
2 : 5
Ливерпуль
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
Норвич Сити
2
Ливерпуль
5
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
19:30
Норвич Сити
0 : 3
Ливерпуль
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
19:30
Норвич Сити
0
Ливерпуль
3
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
19:30
Ливерпуль
1 : 1
Норвич Сити
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
19:30
Ливерпуль
1
Норвич Сити
1
Новости
Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Перехват и моментальная закрутка шведой в девятку. Так игрок «Ливерпуля» рекламирует себя в пятой аренде☄️
#Харри Уилсон
02 мая, 13:13
Клубы АПЛ получат 83 млн, ничего для этого не сделав – просто за возвращение в лигу «Уотфорда» и «Норвича». Что это за чудесная система?
#АПЛ
26 апреля, 19:11
#
Новости матча
Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два
21 июня, 20:27
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10
Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба
16 мая, 20:32