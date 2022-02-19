Ливерпуль - Норвич Сити: 19 февраля 2022 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
-:-

Ливерпуль - Норвич Сити: 19 февраля 2022 смотреть онлайн

Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
19 февр. 2022, 18:00 МСК
19.02.2022, 18:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
5
Хэнли
Грант Хэнли
34
Гибсон
Бен Гибсон
2
Ааронс
Макс Ааронс
27
Теттей
Александер Теттей
7
Рупп
Лукас Рупп
25
Эрнандес
Онель Эрнандес
11
Плахета
Пшемыслав Плахета
10
Kieran Dowell
Kieran Dowell
9
Jordan Hugill
Jordan Hugill
19
Jacob Lungi Sorensen
Jacob Lungi Sorensen
Запасные
8
Вранчич
Марио Вранчич
-
20
Скипп
Оливер Скипп
-
24
Мартин
Джош Мартин
-
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
-
50
Daniel Barden
Daniel Barden
-
26
Bali Mumba
Bali Mumba
-
53
Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye
-
44
Andrew Omobamidele
Andrew Omobamidele
-
Главный тренер
Даниэль Фарке

Прошлые матчи

15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
Норвич Сити
0 : 1
Ливерпуль
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
Норвич Сити
0
Ливерпуль
1
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 22:00
Ливерпуль
4 : 1
Норвич Сити
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 22:00
Ливерпуль
4
Норвич Сити
1
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 15:45
Норвич Сити
4 : 5
Ливерпуль
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 15:45
Норвич Сити
4
Ливерпуль
5
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 18:00
Ливерпуль
1 : 1
Норвич Сити
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 18:00
Ливерпуль
1
Норвич Сити
1
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 14:00
Норвич Сити
2 : 3
Ливерпуль
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 14:00
Норвич Сити
2
Ливерпуль
3
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
Ливерпуль
5 : 1
Норвич Сити
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
Ливерпуль
5
Норвич Сити
1
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
Ливерпуль
5 : 0
Норвич Сити
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
Ливерпуль
5
Норвич Сити
0
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 17:00
Норвич Сити
2 : 5
Ливерпуль
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 17:00
Норвич Сити
2
Ливерпуль
5
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:30
Норвич Сити
0 : 3
Ливерпуль
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:30
Норвич Сити
0
Ливерпуль
3
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 19:30
Ливерпуль
1 : 1
Норвич Сити
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 19:30
Ливерпуль
1
Норвич Сити
1

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