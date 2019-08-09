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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Хэнли 7
Салах 19
ван Дейк 28
Ориги 42
4:1
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Пукки 64
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
9 авг. 2019, 22:00 МСК
9.08.2019, 22:00 МСК
пятница
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
86
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
28'
28'
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
19'
19'
90
27
Ориги
Дивок Ориги
42'
42'
74
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
1
Алисон
Алисон
39
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
32
Матип
Жоэль Матип
7
Милнер
Джеймс Милнер
23
Шакири
Джердан Шакири
10
Мане
Садио Мане
8
Кейта
Наби Кейта
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
22
Пукки
Теему Пукки
64'
64'
83
5
Хэнли
Грант Хэнли
7'
7'
90
19
Трибулл
Том Трибулл
70
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
58
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
3
Бирам
Сэм Бирам
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
7
Робертс
Патрик Робертс
8
Вранчич
Марио Вранчич
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
20
Дрмич
Йосип Дрмич