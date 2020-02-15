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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
0:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 78
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
15 февр. 2020, 20:30 МСК
15.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
90
3
Бирам
Сэм Бирам
27
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
27
Теттей
Александер Теттей
84
7
Рупп
Лукас Рупп
83
25
Дуда
Ондрей Дуда
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
4
Годфри
Бен Годфри
12
Льюис
Джамаль Льюис
8
Вранчич
Марио Вранчич
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
20
Дрмич
Йосип Дрмич
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
60
8
Кейта
Наби Кейта
84
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
60
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
6
Ловрен
Деян Ловрен
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
3
Фабиньо
Фабиньо
10
Мане
Садио Мане
78'
27
Ориги
Дивок Ориги