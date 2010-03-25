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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 51
Квальярелла 72
Лавесси 88
3:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кьеллини 8
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
25 марта 2010, 22:45 МСК
25.03.2010, 22:45 МСК
четверг
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Суньига
Камило Суньига
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
88'
88'
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
51'
51'
82
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
72'
72'
90
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Денис
Херман Денис
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
8'
8'
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
9
0
Каморанези
Мауро Каморанези
62
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
66
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Пинсольо
Карло Пинсольо
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Диего
Диего
0
Кандрева
Антонио Кандрева
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Джовинко
Себастьян Джовинко