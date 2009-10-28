Матч завершен
Наполи
Неаполь
Чигарини 90
Денис 90
2:2
Матч завершен
Милан
Милан
Индзаги 3
Пато 6
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
28 окт. 2009, 22:45 МСК
28.10.2009, 22:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
63
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
71
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Чигарини
Лука Чигарини
90'
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
0
Денис
Херман Денис
90'
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Неста
Алессандро Неста
8
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
61
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
3'
3'
73
0
Пато
Пато
6'
6'
90
Запасные
0
Рома
Флавио Рома
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Оддо
Массимо Оддо
0
Антонини
Лука Антонини
0
Фламини
Матье Фламини
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
0
Боррьелло
Марко Боррьелло