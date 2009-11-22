Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
22 нояб. 2009, 17:00 МСК
22.11.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Суньига
Камило Суньига
59
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
69
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
75
Запасные
0
Джанельо
Маттео Джанельо
0
Контини
Маттео Контини
0
Грава
Джанлука Грава
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
0
Денис
Херман Денис
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Крибари
Санчес Крибари
70
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
57
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Элизеу
Элизеу
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Рокки
Томмазо Рокки
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро