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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:3
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 25
Инсинье 51
Инсинье 90
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
9 апр. 2017, 21:45 МСК
9.04.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
52
26
Раду
Штефан Раду
90
15
Баштуш
Баштуш
52
13
Уоллес
Уоллес
90
6
Лукаку
Джордан Лукаку
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
8
Баста
Душан Баста
59
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
2
Худт
Уэсли Худт
20
Билья
Лукас Билья
18
Альберто
Луис Альберто
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко
14
Кейта
Бальде Кейта
71
Тункара
Мамаду Тункара
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
3
Стринич
Иван Стринич
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
79
14
Мертенс
Дрис Мертенс
83
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
51'
90'
51', 90'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
25'
25'
74
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик
32
Паволетти
Леонардо Паволетти