Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 52
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Кейта 54
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
5 нояб. 2016, 22:45 МСК
5.11.2016, 22:45 МСК
суббота
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
52'
52'
87
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
67
7
Кальехон
Хосе Кальехон
81
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
19
Максимович
Никола Максимович
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
13
Уоллес
Уоллес
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
19
Лулич
Сенад Лулич
78
16
Пароло
Марко Пароло
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
20
Билья
Лукас Билья
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
87
14
Кейта
Бальде Кейта
54'
54'
83
Запасные
1
Стракоша
Томас Стракоша
55
Варгич
Иван Варгич
15
Баштуш
Баштуш
28
Фрейтас
Винисиус Фрейтас
2
Худт
Уэсли Худт
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
5
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
7
Кишна
Рикардо Кишна