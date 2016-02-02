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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
Силва 73
2:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Модесто 35
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
2 февр. 2016, 21:00 МСК
2.02.2016, 21:00 МСК
вторник
Николя Ренвиль
Николя Ренвиль
Главный Судья
Составы
Монако
мин
-
Модесто
Франсуа Модесто
35'
35'
90
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
4
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
13
Уоллес
Уоллес
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
7
Дирар
Набиль Дирар
85
2
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Силва
Бернарду Силва
73'
73'
90
20
Пашалич
Марио Пашалич
68
9
Вагнер Лав
Вагнер Лав
76
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
47
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
41
Андзуана
Иоан Андзуана
35
Шаиби
Мохамед Шаиби
18
Кошта
Элдер Кошта
11
Каррийо
Гидо Каррийо
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
27
Ромен
Жюльен Ромен
45
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
76
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
8
Данич
Гаэль Данич
90
19
Нгандо
Аксель Нгандо
90
25
Камано
Франсуа Камано
45
33
Кулибали
Лассана Кулибали
90
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
2
Диалло
Исмаэль Диалло
12
Кейта
Абдулайе Кейта
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
11
Брандао
Брандао
2
Диалло
Садио Диалло
9
Распентино
Флориан Распентино