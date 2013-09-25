Матч завершен
Монако
Монако
3:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
25 сент. 2013, 22:00 МСК
25.09.2013, 22:00 МСК
среда
Составы