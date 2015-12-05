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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Ромен 90
1:2
Матч завершен
Монако
Монако
Траоре 72
Траоре 84
Лига 1, 17 тур
Лига 1,
17 тур
Франция
5 дек. 2015, 22:00 МСК
5.12.2015, 22:00 МСК
суббота
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
16
Данич
Гаэль Данич
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
50
19
Нгандо
Аксель Нгандо
76
29
Сиони
Жиль Сиони
90
9
Распентино
Флориан Распентино
70
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
24
Джеббур
Яссин Джеббур
7
Айите
Флойд Айите
6
Фофана
Секо Фофана
34
Ромен
Жюльен Ромен
90'
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
90
4
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
35
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
13
Уоллес
Уоллес
90
38
Туре
Алмами Туре
90
1
Дирар
Набиль Дирар
86
2
Фабиньо
Фабиньо
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
29
Бочилия
Габриэль Бочилия
70
19
Траоре
Ласина Траоре
72'
84'
72', 84'
90
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
25
Лопеш
Рони Лопеш
10
Силва
Бернарду Силва
20
Пашалич
Марио Пашалич
27
Лемар
Тома Лемар
18
Кошта
Элдер Кошта
58
Мбаппе
Килиан Мбаппе