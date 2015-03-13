Матч завершен
Монако
Монако
3:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
13 марта 2015, 22:30 МСК
13.03.2015, 22:30 МСК
пятница
Составы