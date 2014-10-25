Матч завершен
Бастия
Бастия
1:3
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
25 окт. 2014, 21:00 МСК
25.10.2014, 21:00 МСК
суббота
Составы