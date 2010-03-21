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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
Индзаги 25
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кампаньяро 13
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
21 марта 2010, 17:00 МСК
21.03.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Оддо
Массимо Оддо
58
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
80
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
25'
25'
90
0
Пато
Пато
15
Запасные
0
Дида
Дида
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Антонини
Лука Антонини
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
13'
13'
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
87
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
84
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
75
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Суньига
Камило Суньига
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Денис
Херман Денис