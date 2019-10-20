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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 36
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лаллана 85
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
20 окт. 2019, 18:30 МСК
20.10.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
16
Рохо
Маркос Рохо
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
17
Фред
Фред
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
36'
36'
84
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
4
Джонс
Фил Джонс
8
Мата
Хуан Мата
37
Гарнер
Джеймс Гарнер
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
71
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
82
3
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Мане
Садио Мане
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
27
Ориги
Дивок Ориги
60
Запасные
13
Адриан
Адриан
6
Ловрен
Деян Ловрен
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
85'
8
Кейта
Наби Кейта
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен