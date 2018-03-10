Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 14
Рэшфорд 24
2:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Байи 66
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
10 марта 2018, 15:30 МСК
10.03.2018, 15:30 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
3
Байи
Эрик Байи
66'
66'
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
31
Матич
Неманья Матич
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
8
Мата
Хуан Мата
89
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
14'
24'
14', 24'
70
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
23
Шоу
Люк Шоу
14
Линделеф
Виктор Линделеф
16
Кэррик
Майкл Кэррик
27
Феллайни
Маруан Феллайни
14
Лингард
Джесси Лингард
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
84
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
80
23
Джан
Эмре Джан
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
62
19
Мане
Садио Мане
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
32
Матип
Жоэль Матип
12
Гомес
Джо Гомес
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
20
Лаллана
Адам Лаллана
29
Соланке
Доминик Соланке