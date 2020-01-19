Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
ван Дейк 14
Салах 90
2:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
19 янв. 2020, 19:30 МСК
19.01.2020, 19:30 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
14'
14'
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
66
10
Мане
Садио Мане
83
9
Фирмино
Роберто Фирмино
83
11
Салах
Мохамед Салах
90'
90'
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
32
Матип
Жоэль Матип
20
Лаллана
Адам Лаллана
3
Фабиньо
Фабиньо
18
Минамино
Такуми Минамино
48
Джонс
Кертис Джонс
27
Ориги
Дивок Ориги
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
53
Уильямс
Брендон Уильямс
74
23
Шоу
Люк Шоу
87
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
31
Матич
Неманья Матич
90
17
Фред
Фред
90
15
Перейра
Андреас Перейра
74
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
4
Джонс
Фил Джонс
3
Байи
Эрик Байи
20
Далот
Диогу Далот
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд