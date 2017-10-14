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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
14 окт. 2017, 14:30 МСК
14.10.2017, 14:30 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
79
23
Джан
Эмре Джан
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
11
Салах
Мохамед Салах
78
9
Фирмино
Роберто Фирмино
87
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
7
Милнер
Джеймс Милнер
15
Старридж
Даниэль Старридж
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
66
31
Матич
Неманья Матич
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
63
21
Эррера
Андер Эррера
90
18
Янг
Эшли Янг
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
17
Блинд
Дейли Блинд
14
Линделеф
Виктор Линделеф
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд