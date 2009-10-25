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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Лескотт 54
Петров 60
2:2
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Дафф 62
Демпси 68
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
25 окт. 2009, 17:00 МСК
25.10.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
54'
54'
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Петров
Мартин Петров
60'
60'
68
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
73
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Компани
Венсан Компани
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Джонсон
Майкл Джонсон
0
Айрленд
Стивен Айрленд
0
Вайсс
Владимир Вайсс
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Келли
Стефен Келли
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
68'
68'
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
62'
62'
90
0
Замора
Бобби Замора
90
0
Камара
Диоманси Камара
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Ки-Хион
Сеул Ки-Хион
0
Гера
Золтан Гера
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Джонсон
Эдди Джонсон